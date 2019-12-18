صور.. محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

قنا- وائل محمد

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا مع الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والوفد المرافق لهما استعرض خلاله الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من البرنامج، كما ناقش آلية وضع الخطط السنوية لتنفيذ مشروعات البرنامج مستقبلا.

جاء ذلك بحضور العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات الخدمية المعنية ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع استعرض الداودى الموقف التنفيذى ومعدلات الإنجاز لمشروعات المرحلة الأولى بقطاعىّ مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تمويلها من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر موضحا أنه يجرى تنفيذ 11 مشروعا بقطاع مياه الشرب و6 مشروعات بقطاع الصرف الصحى بمراكز "أبوتشت – فرشوط – نجع حمادى – دشنا – قنا – قـفط – قوص - نقادة " مؤكدا أنه تم إعداد خطة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات من 2019/2022 لتنفيذ المشروعات يتم مراجعتها سنويا للتأكد من مدى توافقها مع احتياجات المواطنين مشيرا الى ان الخطة تستهدف رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى بالمدن من 86٪ الى 100٪ وبالقرى من 12٪ الى 50٪ كما تستهدف خفض معدلات الفقر الى 36٪ بحلول عام 2022 .

وأضاف المحافظ أن إعداد خطط سنوية لتنفيذ المشروعات يأتى فى اطار تنفيذ توجيهات الحكومة لتحديد الإمكانيات والموارد المتاحة ورصد المشاكل والفجوات التنموية وآليات استخدامها لإحداث النقلة التنموية المأمولة بحيث تكون مخرجات الخطة مُحدده وفقا لمؤشرات دقيقة تُسهم فى خفض معدلات الفقر والقضاء على الأمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام الهلباوى أنه تم الاتفاق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط على وضع منظومة جديدة لإعداد الخطة الاستثمارية للمحافظة بحيث يتم تحديد سقف تمويلى للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها على مدار ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون جنيه سنويا توزع بمعادلة تمويلية 40% للمحافظة و60% للمراكز طبقا لعدد السكان فى الريف والحضر هذا الى جانب الموازنة المرصودة من خلال قرض البنك الدولى والوزارات القطاعية بهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع الخدمات على المواطنين .

وفى نهاية الاجتماع أبدى الداودى استعداد المحافظة لتذليل اية معوقات تعترض تنفيذ مشروعات البرنامج وحرصها على تقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذ المشروعات وفقا للخطط والجداول الزمنية المقررة مسبقا .



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء