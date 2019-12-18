سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:56 م
صور.. محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر
قنا- وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا مع الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والوفد المرافق لهما استعرض خلاله الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من البرنامج، كما ناقش آلية وضع الخطط السنوية لتنفيذ مشروعات البرنامج مستقبلا.

جاء ذلك بحضور العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات الخدمية المعنية ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع استعرض الداودى الموقف التنفيذى ومعدلات الإنجاز لمشروعات المرحلة الأولى بقطاعىّ مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تمويلها من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر موضحا أنه يجرى تنفيذ 11 مشروعا بقطاع مياه الشرب و6 مشروعات بقطاع الصرف الصحى بمراكز "أبوتشت – فرشوط – نجع حمادى – دشنا – قنا – قـفط – قوص - نقادة " مؤكدا أنه تم إعداد خطة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات من 2019/2022 لتنفيذ المشروعات يتم مراجعتها سنويا للتأكد من مدى توافقها مع احتياجات المواطنين مشيرا الى ان الخطة تستهدف رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى بالمدن من 86٪ الى 100٪ وبالقرى من 12٪ الى 50٪ كما تستهدف خفض معدلات الفقر الى 36٪ بحلول عام 2022 .

وأضاف المحافظ أن إعداد خطط سنوية لتنفيذ المشروعات يأتى فى اطار تنفيذ توجيهات الحكومة لتحديد الإمكانيات والموارد المتاحة ورصد المشاكل والفجوات التنموية وآليات استخدامها لإحداث النقلة التنموية المأمولة بحيث تكون مخرجات الخطة مُحدده وفقا لمؤشرات دقيقة تُسهم فى خفض معدلات الفقر والقضاء على الأمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام الهلباوى أنه تم الاتفاق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط على وضع منظومة جديدة لإعداد الخطة الاستثمارية للمحافظة بحيث يتم تحديد سقف تمويلى للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها على مدار ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون جنيه سنويا توزع بمعادلة تمويلية 40% للمحافظة و60% للمراكز طبقا لعدد السكان فى الريف والحضر هذا الى جانب الموازنة المرصودة من خلال قرض البنك الدولى والوزارات القطاعية بهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع الخدمات على المواطنين .

وفى نهاية الاجتماع أبدى الداودى استعداد المحافظة لتذليل اية معوقات تعترض تنفيذ مشروعات البرنامج وحرصها على تقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذ المشروعات وفقا للخطط والجداول الزمنية المقررة مسبقا .

 

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء 

 

جانب من اللقاء (3)
جانب من اللقاء 

 

جانب من اللقاء (4)
جانب من اللقاء 

 

جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء

المشروعات الاستثمارية

محافظ قنا

برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

الاستهتار والسير عكس الاتجاه سبب حصاد أرواح 12 شخصًا بالمنوفية.. سيارة "تريلا" تسير عكس طريقها تدهس أخرى ربع نقل تحمل عمالا بطريق كفر داود - السادات.. القبض على السائق المتسبب.. و10 آلاف لأسر الضحايا.. صور

الاستهتار والسير عكس الاتجاه سبب حصاد أرواح 12 شخصًا بالمنوفية.. سيارة "تريلا" تسير عكس طريقها تدهس أخرى ربع نقل تحمل عمالا بطريق كفر داود - السادات.. القبض على السائق المتسبب.. و10 آلاف لأسر الضحايا.. صور

فيديو.. المخرج خالد جلال لـ"اليوم السابع": تكريم الرئيس أسعد لحظة فى حياتى.. اهتمام السيسى بالشباب حقيقى والمنتدى أصبح مشروعا قوميا.. الفن لم يجد اهتماما مثل الوقت الحالى.. وأدعو الفنانين لاستغلال الفرصة

فيديو.. المخرج خالد جلال لـ"اليوم السابع": تكريم الرئيس أسعد لحظة فى حياتى.. اهتمام السيسى بالشباب حقيقى والمنتدى أصبح مشروعا قوميا.. الفن لم يجد اهتماما مثل الوقت الحالى.. وأدعو الفنانين لاستغلال الفرصة

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

شاهد فى دقيقة.. ميسى يتربع على عرش هدافى الكلاسيكو

شاهد فى دقيقة.. ميسى يتربع على عرش هدافى الكلاسيكو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة