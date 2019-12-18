صور.. محافظ دمياط تفاجئ مسئولى محطة صرف صحى عزبة البرج لبحث شكوى

دمياط عبده عبد البارى

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولاتها الميدانية والمفاجئة لعدد من مدن وقرى المحافظة للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن التأكد من انتظام سير العمل بالقطاعات المختلفة واتخاذ القرارات الرادعة تجاه المقصرين فى أداء مهام عملهم.

وبدأت المحافظ الجولة التى أجرتها صباح اليوم الأربعاء بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد بزيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج لمتابعة سير منظومة العمل بها والتواصل مع العاملين بها، إذ تفقدت سيادتها عدد من الإدارات بها "الإيرادات، مركز المعلومات، التخطيط والمتابعة، الإدارة الهندسية، خدمة المواطنين، الشئون القانونية، العقود والمشتريات، الأملاك والحفظ".

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة عقد ندوات للتواصل مع أصحاب المشروعات لتعريفهم بسبل تطويرها من خلال هذا البرنامج مؤكدة أهمية دعم سيدات المدينة لبدء مشروعاتهم الصغيرة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا.

كما تابعت المحافظ خلال الزيارة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، حيث شددت المحافظ على ياقوت ورد رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بسرعة الانتهاء من عمليات الرصف المدرجة بالخطة وكذلك رفع تجمعات القمامة أولاً بأول ونواتج البناء والهدم وشن حملات منتظمة لرفع كافة الإشغالات الموجودة بالشوارع والمحاور الرئيسية بالمدينة والتى تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين مؤكدة أيضاً ضرورة تخصيص مكان بالدور الأرضى لنقل مقر إدارة خدمة المواطنين إليه للتيسير عليهم أثناء عملية تلقى الشكاوى خاصة كبار السن ومتحدى الإعاقة.

وحرصت محافظ دمياط على الالتقاء ببعض المواطنين للاستماع الى مشاكلهم ومطالبهم وبحث سبل حلها مع الجهات المعنية، حيث اصطحبت إحدى المواطنات لمقر محطة رفع صرف صحى المدينة لبحث شكواها والتى لم يتم حلها منذ فترة طويلة، إذ شددت المحافظ على الاستجابة لشكاوى المواطنين وإيجاد حلول سريعة لها.

وتابعت محافظ دمياط الأعمال الإنشائية بمكتبة عزبة البرج العامة وذلك خلال الزيارة التى أجرتها صباح اليوم الأربعاء للمدينة بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.

وأكدت المحافظ أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى للمبنى كما أنه تم البدء فى أعمال التشطبيات الداخلية له، مشيرة إلى أنه جارى بحث إمكانية إعادة التصميمات الخاصة بالمشروع لتوفير مكان لانتظار السيارات كما أوضحت أنه سيتم افتتاح هذا الصرح الثقافى الذى سيخدم أهالى المدينة والمناطق المحيطة بها خلال الاحتفالات بعيد دمياط القومى مايو 2020.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم التخطيط لاستغلال المساحة المحيطة بالمشروع لتنفيذ برنامج "المدن الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات" والذى يتم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومى للمرأة لإتاحة كافة الخدمات للنساء والفتيات دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف وإدماج الفئات الأكثر تهميشا وكذلك التوعية بحقوقها مضيفة أنه و من خلال هذا البرنامج سيتم استغلال المكتبة لتدريب وتعليم سيدات المدينة عددا من الحرف لتمكينهم اقتصاديا فضلا عن عقد دورات تدريبية وأنشطة مختلفة لهم ولأطفالهم.

ووجهت محافظ دمياط رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بإزالة كافة التعديات على جسور النيل والارتقاء بمنظومة النظافة العامة ورفع المظهر الحضارى العام بمحيط المكتبة بما يتناسب مع مكانتها المستقبلية كمنارة ثقافية.

كما تفقدت محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية للمزرعة السمكية بقرية الرطمة والتى رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.

وتعد المزرعة أحد المشروعات التابعة لمحافظة دمياط على مساحة إجمالية 1800 فدان وتتكون من خمسة أحواض للاستزراع السمكى .

وتابعت المحافظ سير منظومة العمل ومعدلات الإنتاج بها خاصة مع بداية موسم الزريعة للأسماك وبدء وضعها فى حضانات التربية، مؤكدة أن المحافظة تسعى لتنفيذ خطة متكاملة لتطوير المزرعة السمكية بالتعاون مع الجهات المختلفة لزيادة العائد منها بما يعود بالنفع على المحافظة.



جولة محافظ دمياط



جولة محافظ دمياط