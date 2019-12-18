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صور .. محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعونى ويلتقى مرضى مستشفى منوف العام

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:20 م
صور .. محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعونى ويلتقى مرضى مستشفى منوف العام جولة محافظ المنوفية بمركز منوف
المنوفية - محمود شاكر

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وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بسرعة صرف العلاج اللازم لأحد المرضى، والذى يشكو من تأخر صرف علاجه لمدة ثلاث شهور مع صرف إعانة مالية عاجلة له، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمستشفى منوف العام للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بحضور وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وعدد من أعضاء مجلس النواب .

كما وجه المحافظ مدير المستشفى بتوفير حضانة لطفل رضيع بناءً على شكوى أحد المواطنين، وكذا ضرورة توفير سرير بالعناية المركزة لوالد مواطن نظراً لحالته الصحية الحرجة.

هذا وقد أصدر محافظ المنوفية توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بتوفير أطباء لسد العجز ببعض الأقسام بالوحدة الصحية بقرية الأخماس بمركز السادات.

جاء ذلك إستجابة لشكوى أحد المواطنين أثناء الجولة، وأفاد وكيل وزارة الصحة بأنه جارى عمل حصر شامل لكافة تخصصات الأطباء على مستوى المحافظة لسد العجز بالوحدات الصحية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، موضحاً بأنه سيتم التعاقد مع شركة أمن لمستشفى منوف لتوفير جو من الأنضباط والهدوء والراحة للمرضى .

وخلال جولته الميدانية بمنوف، وجه المحافظ رئيس المدينة بوضع تصور مناسب لقطعة أرض فضاء بمدخل المدينة، صرف مغطى، وإستغلالها بما يعود بالنفع العام وإعطاء مظهر جمالى للمدينة، وكذا ضرورة بحث دراسة إنشاء موقف سيارات نموذجى متعدد الطوابق بموقف منوف القديم ، كما تفقد مقلب القمامة بمنوف، حيث أفاد رئيس مدينة منوف أنه يوجد عدد من الغرابيل تعمل بطاقة يومية 250 طن / يوم، وبتكلفة 10 مليون جنية .

وخلال زيارته للبحر الفرعونى بكفر العشرى، إستجابة لشكوى عدد من الصيادين، ووجه المحافظ بأنه سيتم دراسة الإسراع فى تطهير البحر الفرعونى بالتنسيق مع وزارة الرى وإتخاذ اللازم فى هذا الشان.

كما تفقد المحافظ مدرسة الإستقلال 1 الإبتدائية بزاوية رزين، والتى تم تطويرها ورفع كفاءتها بالتعاون بين الجهاز التنفيذى للمحافظة ومؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى، مشيداً بالدور الفعال للمشاركة المجتمعية باعتبارها أحد السبل لحل المشكلات للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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محافظ المنوفية مع أحد المرضى بمستشفى منوف

 

جولة محافظ المنوفية بمدرسة الاستقلال 1 (1)
جولة محافظ المنوفية بمدرسة الاستقلال 1 

 

جولة محافظ المنوفية بمدرسة الاستقلال 1 (2)
جولة محافظ المنوفية بمدرسة الاستقلال 1

 

جولة محافظ المنوفية بمدرسة الاستقلال 1 (3)
جولة محافظ المنوفية بمستشفى منوف

 

جولة محافظ المنوفية بمدرسة الاستقلال 1 (4)
جولة محافظ المنوفية بمدرسة الاستقلال 1

 

جولة محافظ المنوفية بمدينة منوف (1)
جولة محافظ المنوفية بمدينة منوف 

 

جولة محافظ المنوفية بمدينة منوف (2)
جولة محافظ المنوفية بمدينة منوف 

 

جولة محافظ المنوفية بمدينة منوف (3)
جولة محافظ المنوفية بمدينة منوف 

 

جولة محافظ المنوفية بمدينة منوف (4)
جولة محافظ المنوفية بمدينة منوف 

 

جولة محافظ المنوفية بمدينة منوف (5)
جولة محافظ المنوفية بمدينة منوف

 

 


محافظ المنوفية

البحر الفرعونى

مستشفى منوف العام

المنوفية

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