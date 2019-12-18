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صور.. لوحات فنية وأمسيات ثقافية فى ختام ملتقى الأقصر الدولى للتصوير

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:00 ص
صور.. لوحات فنية وأمسيات ثقافية فى ختام ملتقى الأقصر الدولى للتصوير لوحات فنية قبل ختام ملتقى الأقصر الدولى للتصوير
الأقصر – أحمد مرعى

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تواصلت بـ محافظة الأقصر، فعاليات الأمسيات للنشاط الثقافى بملتقى الأقصر الدولى للتصوير فى دورته الثانية عشرة، والذى من المقرر أن تختتم فعالياته رسمياً غداً الخميس، حيث أقيمت الأمسية الخامسة من أمسيات النشاط الثقافى المصاحب للملتقى، وذلك بتقديم عرض ضوئى ومناقشة لأعمال كل من الفنانين دعاء عبد الواحد، وأسماء أشرف، وخشوع الجوهرى من مصر، والفنان لى دونجبو من الصين، والفنانة حبيبة عماد عبد الوهاب، وذلك تحت إشراف الدكتور عماد أبو زيد قومسيور الملتقى، وبقيادة الدكتورة هبة الهوارى ناقدة تشكيلية من قيادات الملتقى.

ومن المقرر أن يكرم الملتقى فى فعاليات الختام غداً الخميس، الفنان التشكيلى الكبير الدكتور أحمد نوار وذلك تقديراً للدور الكبير الذى قام به طوال مسيرة كبيرة فى الحركة التشكيلية المصرية، حيث تقام ختام فعاليات ملتقى الأقصر الدولى للتصوير الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، بأحد الفنادق بالأقصر مساء غداً الخميس، حيث يقول الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، أن تكريم الملتقى للدكتور أحمد نوار، يأتى لكونه أحد أهم الفنانين المصريين الذين يحظوا بشخصية تمتاز بالعديد من الجوانب الإبداعية والخبرات الواسعة فى المجالات الفنية المتعددة ذات الثراء الثقافى، بجانب جهوده ونجاحاته على الصعيدين الفنى والإدارى، تتلمذ على يديه الكثير من ألمع الأسماء الموجودة فى الساحة التشكيلية الآن من خلال موقعه كأستاذ لفن الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وكان له دور كبير فى تأسيس العديد من المواقع الفنية، مثل متحف محمد ناجى، متحف دنشواى، متحف التحنيط بالأقصر، بالإضافة إلى تأسيسه لكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وبينالى القاهرة الدولى للخزف.

وكان قد عمل الفنان التشكيلى الدكتور أحمد نوار، رئيساً لقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار والمشرف على آثار النوبة، وأيضاً رئيساً لقطاع الفنون التشكيلية، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما إشتهر بكونه ضابطاً "قناصاً" أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وحصل على وسام الدولة للعلوم والفنون عام 79، وحصل أخيراً على جائزة (النيل) للفنون العام الحالى.

وخلال فعاليات الساعات الأخيرة للملتقى بالأقصر، تواصلت إنتاج لوحات بديعة لنجوم الفن التشكيلى من الأجانب والعرب والمصريين المشاركون بالملتقى، عرض لوحاتهم على النقاد وقيادات الملتقى رسمياً للحصول على الآراء اللازم لكل لوحة، ثم البدء فى تشكيل لوحات جديدة حتى يوم 19 ديسمبر نهاية الملتقى الذى يتم حالياً بالمحافظة، حيث يشارك بالملتقى 19 فنانا من 10 دول أجنبية وعربية، بالإضافة إلى مصر وهم من دولة جورجيا الفنان "نينو بوسيكاشفيلى" ومن إيطاليا الفنان "كونستانتين ميجليورينى" ومن دولة الهند "مادان لال" ومن صربيا "ميلان بانتيليتش" ومن الصين "لى دونجبو"، ومن اليونان "ميلتوس بانتلياس"، ومن السنغال "شاليز ليى" ومن الفنانين العرب "نبيل على" من دولة العراق، و"سعيد العلوى" من سلطنة عمان، و"محجوب حسن" من دولة السودان، فى تجسيد فنهم على اللوحات المختلفة بمقر الملتقى فى كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر.

 

لوحات فنية بديعة وأمسيات ثقافية لعرض ومناقشة اللوحات قبل ختام ملتقي الأقصر (1)
لوحات فنية بديعة وأمسيات ثقافية لعرض ومناقشة اللوحات قبل ختام ملتقي الأقصر

 

لوحات فنية بديعة وأمسيات ثقافية لعرض ومناقشة اللوحات قبل ختام ملتقي الأقصر (2)

جانب من تشكيل نجوم الفن التشكيلى للوحاتهم المميزة بالملتقي

لوحات فنية بديعة وأمسيات ثقافية لعرض ومناقشة اللوحات قبل ختام ملتقي الأقصر (3)

 

فنان تشكيلى صينى يشارك بفعاليات الملتقى بلوحات بديعة

لوحات فنية بديعة وأمسيات ثقافية لعرض ومناقشة اللوحات قبل ختام ملتقي الأقصر (4)

 

أمسيات نشاط ثقافى لمناقشة وعرض لوحات الفنانين

لوحات فنية بديعة وأمسيات ثقافية لعرض ومناقشة اللوحات قبل ختام ملتقي الأقصر (5)

مناقشة لوحات فنان صينى مشارك بالملتقى فى الأقصر

لوحات فنية بديعة وأمسيات ثقافية لعرض ومناقشة اللوحات قبل ختام ملتقي الأقصر (6)

جانب من لوحات النجوم الأجانب المشاركين بالملتقي

لوحات فنية بديعة وأمسيات ثقافية لعرض ومناقشة اللوحات قبل ختام ملتقي الأقصر (7)

نجوم لفن التشكيلى خلال الابداع بلوحاتهم قبل ختام الملتقي

لوحات فنية بديعة وأمسيات ثقافية لعرض ومناقشة اللوحات قبل ختام ملتقي الأقصر (8)

الاقصر تشهد ختام ملتقى دولى للتصوير مساء غداً الخميس

 

 


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