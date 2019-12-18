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الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:30 ص
الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات معابد الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أكد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، أنه يجرى حالياً الاستعداد على قدم وساق للتجهيز لاحتفالات أعياد رأس السنة الميلادية والكريسماس، حيث يجرى التجهيز لخطط مختلفة لتحقيق جذب سياحى متنوع مع اقتراب الاحتفالات ودخول الموسم السياحى الشتوى رسمياً، وذلك عبر خطط وحملات تجميل وتغيير شاملة بالصورة الذهنية لكافة ميادين وشوارع المحافظة.

ويضيف نائب محافظ الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم العمل بنسبة تفوق الـ80% فى مشروع الهوية البصرية بتجميل المدينة وشوارع وميادينها وكورنيش النيل والمراسى النيلية والمرافق الرئيسية من مطار الأقصر الدولى ومحطة سكك حديد الأقصر، والطرق المؤدية للمعابد والمعالم الآثرية والسياحية بصورة تليق بالأقصر أمام السائحين من حول العالم.

وتابع، كما أنه يجرى الاستعداد بكافة الفنادق حالياً لموسم أعياد رأس السنة واحتفالات الكريسماس، حيث إنه من المتوقع أن تصل نسب الإشغال السياحى بالفنادق العائمة والثابتة فى محافظة الأقصر إلى معدل 100% خلال الاحتفالات.

وأوضح خيرى، أنه من المتوقع خلال احتفالات رأس السنة والكريسماس، أن تشهد محافظة الأقصر طفرة سياحية كبيرة، خاصة فى ظل خضوع المحافظة لعملية تجميل موسعة جاء فى مقدمتها تجميل منطقة كورنيش النيل ليصبح تحفة معمارية مميزة أثارت البهجة بين الشعب الأقصرى والأجانب الذين يزورون مصر حالياً، حيث إن الموسم السياحى هذا العام سيكون الأفضل عن السنوات الماضية، والأكثر إقبالاً من جانب السائحين الذين حرصوا على زيارة مصر والإستمتاع برحلة شتوية دافئة بالأقصر.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

احتفالات الكريسماس بالاقصر

تجميل ميادين الاقصر

تطوير كورنيش الاقصر

اشغالات الفنادق بالاقصر

اعياد راس السنة الميلادية

اليوم السابع بلس

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