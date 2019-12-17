جامعة قناة السويس تنظم الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. اليوم

الإسماعيلية – جمال حراجى

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن جامعة القناة تهدف دائما إلى تقديم الفرص لطلابها للتعلم وأيضا التعليم القادر على المنافسة، والذى يتيح لهم فرص العمل فى مجالها الواسع فى عهد العولمة ملبية احتياج مجتمعها.

يأتى ذلك فى إطار تنظيم جامعة قناة السويس للملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، اليوم الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بالحرم الجامعى الجديد تحت شعار " فكرتك.. شركتك.. الفكرة الحل"، ويعقد المؤتمر تحت رعاية وزير القوى العاملة، واللواء شريف فهمى محافظ الإسماعيلية، والدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار ياسر أحمد سعيد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية.

وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس أن الملتقى يتطلع إلى الوصول للريادة الإبداعية والابتكاربة من خلال تقديم ورش عمل تكنولوجية متطورة وفق منظومة متكاملة ومتطورة تواكب المهارات والمعارف الإلكترونية، استنادا إلى مساهمته فى بناء الكوادر الشبابية القادرة على قيادة المستقبل.

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة، إن الملتقى يهدف إلى إعادة تهيئة الهوية المصرية لصناعة الابداع العلمى من خلال التنمية الفكرية الإبداعية للطالب، موضحاً أن الملتقى يهدف أيضا إلى تشجيع نمو وتقدم المعرفة العلمية والعملية فى المجالات التى يقوم الملتقى بتغطيتها، وتوفير الفرص للشباب لمقابلة الخبراء وإجراء نقاش للأفكار الجديدة والبحث والتطوير والتطبيق، بجانب رعاية المواهب الطلابية فى مجالات الإبداع العلمى التفكير خارج الصندوق

وتابع نائب رئيس الجامعة، أن الملتقى يهدف إلى جذب الطلاب الجدد وشغل أوقات فراغهم فى الابتكار والإبداع والخروج عن النظام الروتينى المعروف بالأنشطة الطلابية، وأنه يهدف إلى كيفية الاعتماد على الذات والقضاء على البطالة عن طريق الوسائل الإلكترونية ( تسويق الذات).

واختتم زكى بأن الملتقى يهدف إلى بناء شبكة اتصالات مع المؤسسات المهتمة بالعمل المشترك ووضع المبادرات الشبابية من توصيات الملتقى مجال التنفيذ، ويشرف على تنظيم الملتقى الدكتور محمد مصطفى الباز مقرر عام الملتقى.