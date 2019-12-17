صور.. محافظ مطروح يزيل الحواجز ويفتح الشوارع المغلقة منذ 8 سنوات بوسط المدينة

مطروح – حسن مشالي

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فتح عدد من الشوارع المغلقة منذ سنوات وسط مدينة مرسى مطروح، وإزالة الحواجز الخرسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتيسير حركة المواطنين والسيارات ومنع التكدسات المرورية.

وأشرف محافظ مطروح يرافقه اللواء عماد كدوانى مدير امن مطروح، على إزالة الحواجز بشارع الإسكندرية أمام مبنى المحافظة و مديرية الأمن فى الاتجاهين، حتى طريق كورنيش المدينة يسارا وفى اتجاه منطقة روميل يمينا.

ووجه محافظ مطروح، مجلس مدينة مرسى مطروح، بسرعة إنارة الشارع وإزالة الأسلاك الشائكة وتكثيف أعمال النظافة.

وأوضح المحافظ أنه تم فتح الطريق المغلق منذ عام 2011، مع تعظيم الجانب الأمنى، ودراسة فتح باقى الشوارع للتيسير على المواطنين.

من جانبه أكد العميد أحمد السنطاوي مدير إدارة مرور مطروح، أن فتح شارع الإسكندرية ، ييسر حركة سير السيارات، ومنع الازدحام والتكدس المروري وسط المدينة.

وأشاد أهالى مطروح بقرار فتح الشوارع، الذي يؤكد على أن مطروح محافظة آمنة، فى ظل تكاتف أبنائها من الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية.