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صور.. تنفيذ برنامج "فيلم وندوة وجايزة" لتنمية الطلائع بالشرقية​

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:33 م
صور.. تنفيذ برنامج "فيلم وندوة وجايزة" لتنمية الطلائع بالشرقية​ جانب من البرنامج
الشرقية - إيمان مهنى

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، برنامج "فيلم وندوة وجايزة" للطلائع بالمرحلة العمرية من سن 12 إلى 16 سنة بمشاركة عدد 500 طليع وطليعة بمعدل 50 بكل مركز شباب بعدد 10 مراكز شباب بنطاق دائرة المحافظة خلال الفترة من 15 الى 17 ديسمبر 2019 ، ذلك فى إطار الاهتمام بالطلائع والنشء وتنميتهم ثقافيًا وتربويًا

وأوضح وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة قامت بتنفيذ برنامج "فيلم و ندوة وجايزة" من خلال عرض أفلام وثائقية ودينية للأطفال بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة وتحتوى المادة الفيلمية على معلومات ثقافية وتوعوية فى المجالات المختلفة بالإضافة إلى دعم وتقوية القيم والأخلاق والمبادئ وترسيخ روح الانتماء والوطنية ثم تقام ندوة وحلقة نقاش مع الأطفال حول محاور الفيلم ثم يتم طرح أسئلة للطلائع المشاركين وتوزيع جوائز على المتميزين من الطلائع .

ونفذ البرنامج فى مركزى شباب السعديين وبنتف بمركز منيا القمح ، مركز شباب الصوالح بمركز فاقوس، مركز شباب المسلمية بالزقازيق ، مركز شباب اكوه بمركز ديرب نجم ، مركز شباب الصوة بمركز أبوحماد ، مركز شباب الاخيوه بمركز الحسينية , مركز شباب المشاعله بمركز ابو كبير , مركز شباب مباشر بالابراهيمية , مركز شباب ابو طاحون بمركز اولاد صقر " بهدف دعم وتشجيع الطلائع على الإبداع والإبتكار وبناء شخصيتهم واستغلال أوقات فراغهم بصورة إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.

 

جانب من البرنامج (1)
جانب من البرنامج 

 

جانب من البرنامج (2)
جانب من البرنامج 

 

جانب من البرنامج (3)
جانب من البرنامج 

الشرقية

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