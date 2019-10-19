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"الشباب والرياضة" بالشرقية تنفيذ يوم رياضي للاشبال للتحفيز على ممارسة الرياضة

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:39 م
"الشباب والرياضة" بالشرقية تنفيذ يوم رياضي للاشبال للتحفيز على ممارسة الرياضة اليوم الرياضى بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ، يوم ترفيهي تحت شعار "لعبت رياضة النهاردة" ،  تحت رعاية وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بهدف  نشر ثقافة الرياضة بين جميع المواطنين وممارسة النشاط الرياضي للشباب والفتيات بالمراحل العمرية المختلفة، مشيرة إلي أنه تم تنفيذ المسابقات بعدد من الأنشطة الرياضية المتنوعة وبمشاركة لاعبي مركز شباب ناصر ولاعبي المشروعات القومية وبعض طلاب المدارس والجامعات وتم توزيع الجوائز علي الفائزين ، وذلك بمركز شباب السادات بمدينة الزقازيق .

في سياق آخر، نفذت محافظة الشرقية أولى الدورات التدريبية لعدد 25 مدير إدارة نوعية بالديوان العام  للتدريب والتعريف بـ" الجدارات الإدارية للقيادات - مباديء الإدارة والقيادة - بناء فريق العمل و إدارة الوقت والإجتماعات – إدارة الصراع في بيئة العمل – إدارة التغيير والتخطيط الإستراتيجي – التخطيط الإستراتيجي " ، والتي إستمرت لمدة يومين وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق تحت إشراف ومحاضرة الدكتورة ناهد مصطفى أستاذ بكلية الطب جامعة قناة السويس مدرب دولي معتمد وإستشاري تنمية موارد بشرية والأستاذ فخري عبد العزيز المشرف على مركز التدريب الإداري بالمحافظة والدكتور محمود الوجيه مدرب بمركز التدريب الإداري .  

ومن المقرر عقد عدد من الدورات خلال الفترة المقبلة لتدريب عدد من العاملين لخلق كوادر جديدة " صف ثاني"  قادرة على تقلد المناصب القيادية لتطوير منظومة العمل وللنهوض بمستوى العاملين بالجهاز الإداري ، و أكد المحافظ علي  أهمية عقد وتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري لرفع كفائتهم وتحسين مستوى الأداء وإعداد كوارد شابه قادرة على تقلد المناصب القيادية لتطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، والهدف من الدورات تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري والتدريب على إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثه ، لضبط منظومة العمل، وذلك تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذى يأتى فى قلب عملية الإصلاح الإداري.

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اليوم الرياضى بالشرقية 

 


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