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صور.. بدء تنفيذ أعمال تطوير حى الشروق عقب زيارة محافظ مطروح للمنطقة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:29 م
صور.. بدء تنفيذ أعمال تطوير حى الشروق عقب زيارة محافظ مطروح للمنطقة البدء فى تنفيذ أعمال تطوير حي الشروق
مطروح – حسن مشالى

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بدأ مجلس مدينة مرسى مطروح، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال إعادة تطوير وتجميل حى الشروق السكني، بمنطقة الكيلو 7، وإزالة آثار مياه الصرف وكافة المخلفات حول العمارات، والحفاظ على المظهر الحضاري، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التى أصدرها أمس، خلال زيارته للمنطقة، والاستماع لمطالب المواطنين، والتشديد على كافة الجهات المعنية بسرعة إزالة المخلفات وإعادة المنطقة إلى شكلها الحضاري.

 

وأشرف اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، على العمل وسحب مياه الصرف وإزالة أثارها من بين العمارات، من خلال سيارات كسح مياه الصرف الصحى.

 

وأجرى رجال تحسين البيئة والنظافة بمجلس المدينة، أعمال تسوية الأرض وإزالة كافة المخلفات والحشائش بين العمارات، وتم رش مبيدات الحشرات، وتسوية الجزيرة الوسطى بين العمارات.

 

وتقدم أهالى منطقة حى الشروق، بالشكر لمحافظ مطروح، على سرعة تنفيذ توجيهاته وإعادة تجميل المنطقة.

 

ومن جانبه أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار جولاته الميدانية، للوقوف على مشاكل المواطنين ومتاعبهم، وسرعة العمل على حلها، مع الزام كل جهة بمسئوليتها تجاه خدمة المواطنين، وتقديم الخدمات والارتقاء بها، مع تيسيرها وفق الإجراءات والضوابط اللازمة.

 

البدء في تنفيذ أعمال تطوير حي الشروق عقب زيارة محافظ مطروح للمنطقة (1)
البدء في تنفيذ أعمال تطوير حي الشروق عقب زيارة محافظ مطروح للمنطقة 

 

البدء في تنفيذ أعمال تطوير حي الشروق عقب زيارة محافظ مطروح للمنطقة (2)
البدء في تنفيذ أعمال تطوير حي الشروق عقب زيارة محافظ مطروح للمنطقة 

 

البدء في تنفيذ أعمال تطوير حي الشروق عقب زيارة محافظ مطروح للمنطقة (3)
البدء في تنفيذ أعمال تطوير حي الشروق عقب زيارة محافظ مطروح للمنطقة

 

البدء في تنفيذ أعمال تطوير حي الشروق عقب زيارة محافظ مطروح للمنطقة (4)
البدء في تنفيذ أعمال تطوير حي الشروق عقب زيارة محافظ مطروح للمنطقة

 

البدء في تنفيذ أعمال تطوير حي الشروق عقب زيارة محافظ مطروح للمنطقة (5)
البدء في تنفيذ أعمال تطوير حي الشروق عقب زيارة محافظ مطروح للمنطقة

مدينة مرسى مطروح

محافظة مطروح

حى الشروق

مطروح

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