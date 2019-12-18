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صور.. استمرار إضراب النقابات العمالية فى فرنسا احتجاجا على قوانين التقاعد

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:00 ص
صور.. استمرار إضراب النقابات العمالية فى فرنسا احتجاجا على قوانين التقاعد اضراب فرنسا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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استمرإضراب النقابات العمالية في  فرنسا لليوم الثالث عشر على التوالى ونشرت وكالة الأنباء رويترز صورا تظهر استمرار التظاهرات المنددة بقوانين التقاعد الجديدة التي تريد حكومة ماكرون تفعيلها.

بدوره قال رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، إن حكومته تصر على تطبيق إصلاح مزمع فى نظام أجور التقاعد على الرغم من أضراب عام واحتجاجات من جانب نقابات العمال التى تريد إلغاء هذه الخطة.

 

اضراب النقابات العمالية
اضراب النقابات العمالية

 

اضراب فرنسا
اضراب فرنسا

 

تظاهرات عمالية
تظاهرات عمالية

 

جانب من الإضراب
جانب من الإضراب

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

جانب من المظاهرات العمالية فى فرنسا
جانب من المظاهرات العمالية فى فرنسا
 
 
جانب من الإضراب
جانب من الإضراب

 


اضراب

فرنسا

قوانين التقاعد

المعاشات

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