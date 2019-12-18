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صحة الشرقية: متوفيتان ومصابان الحصيلة النهائية لضحايا عقار فاقوس المنهار

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:42 ص
صحة الشرقية: متوفيتان ومصابان الحصيلة النهائية لضحايا عقار فاقوس المنهار عقار فاقوس المنهار
الشرقية - فتحية الديب

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قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحصيلة النهائية لضحايا عقار فاقوس المنهار، متوفيتان هما "ولاء محمد عبد الهادى" 31 سنة، ونجلة شقيقها "نورهان" 14 سنة ومصابان.

وأضاف "مسعود" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المصابين هما "حامد محمد على" و"على محمد عبد المنعم" وأحدهما كان مصابا بكدمة والثاني بهبوط فى الدورة الدموية، وتم نقلهما لمستشفى فاقوس العام.

وصرحت نيابة فاقوس العامة بالشرقية، بإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بدفن جثتى العقار المنهار، وكانت النيابة قد انتقلت وأجريت معاينة وطلبت تشكيل لجنة لفحص العقار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بمدينة فاقوس، وتم إخطار الحماية المدنية والإسعاف للبحث عن 11 مصابا.

وقرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فتح وتجهيز مراكز الشباب وتوفير 15 خيمة بالساحة الشعبية بمركز فاقوس مجهزة بالمواد الغذائية والمعيشية من بطاطين وأغطية لاستقبال المواطنين الذين تم إخلاؤهم من العقارات المجاورة للعقار المتهدم بشارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدى بمنطقه نجيزة بمركز فاقوس.


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الشرقية

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فاقوس

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