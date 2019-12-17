محافظ الشرقية يزور مصابى عقار فاقوس المنهار ويقرر تخصيص شقق إسكان لهم

الشرقية - إيمان مهنى

زار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مستشفى فاقوس العام للإطمئنان على الحالة الصحية لكل من: حامد محمد عبد المولى 42 عامًا، وعلي عبد المنعم السيد 35 عامًا، واللذان أصيبا إثر إنهيار عقار سكني بشارع الشيخ شحاتة بجوار مسجد المجيدي بمنطقه نجيزة مركز فاقوس، وأسفر عن وفاة حالتين .

وأدار المحافظ حواراً مع المصابين واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشدداً على إدارة المستشفى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لحالة المصابين وعدم مغادرتهما المستشفى إلا بعد تماثلهما للشفاء .

وقرر المحافظ إتاحة وحدات وسكنية بالإيجار من وحدات، "الإسكان المتوسط " التابعة لصندوق الإسكان بالمحافظة للموطنين المتضررين من حادث العقار المنهار بشارع الشيخ شحاتة بمركز فاقوس.

كما قرر المحافظ إعفاء المستأجرين من القيمة الإيجارية للوحدات السكنية البديلة لمدة شهرين ، لحين الانتهاء من اعمال الفحص والترميم للعقارات المتاخمه والمتضرره من انهيار العقار.

كما أمر بفتح باب الشراء لتلك الوحدات الكائنة بقرية سنيطة بسعر التكلفة ، معلنا عن تحمل المحافظة لقيمة إيجار وحدات سكنية خارجية للمتضررين لمدة شهرين .

كما قرر محافظ الشرقية تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان لحصر جميع المنازل المقامة بحوائط حاملة بمركز ومدينة فاقوس للوقوف على حالتها الإنشائية وإعداد تقرير للعرض على المحافظ .

وكان محافظ الشرقية فور تلقيه إخطاراً من غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام يفيد بوقوع إنهيار عقار سكني مكون من أرضي و 3 طوابق بشارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدي بمنطقه نجيزه مركز فاقوس ، إنتقل على الفور المحافظ وبرفقته اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية واللواء ماجد الأشقر مدير فرع الأمن العام بالشرقية ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة ، لمكان الحادث للوقوف على ملابساته ومتابعة الموقف أولاً بأول وتوجيه الجهات المعنية باتخاذ اللازم وسرعة رفع الأنقاض وتقديم أوجة الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وسرعة إنهاء تصاريح الدفن لحالات الوفاة والبالغ عددهم حالتين .

قدم محافظ الشرقية الشكر لرجال قوات الدفاع المدني بالشرقية ولرجال الإسعاف لسرعه نقل وانقاذ المصابين ولجميع الجهات الاخري المعاونه والتي شاركت في سرعه إدارة الأزمه والتوجه فوراً لمكان الحادث ورفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.