شعبة الهدايا: انخفاض أسعار "الكريسماس" 10 % عن العام الماضى

كتب أحمد حمادة

تشهد أسعار هدايا الكريسماس انخفاضا وصل إلى 10 % عن العام الماضى وذلك بسبب انخفاض أسعار الدولار.

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والهدايا والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار هدايا الكريسماس والزينة شهدت انخفاضا هذا العام عن العام السابق، وذلك بفضل السياسيات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة والتى أدت إلى انخفاض سعر الدولار، إضافة إلى تراجع المبيعات وزيادة الكميات المعروضة بالسوق، ودخول عدد من المصنعين فى تصنيع هدايا الكريسماس.

وأضاف صفا فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أسعار جميع الهدايا انخفضت بنسبة وصلت إلى 10 % عن العام السابق، مشيرا إلى أن أبرز الهدايا فى أعياد الكريسماس يعد بابا نويل، والذى يتراوح سعره من 45 جنيها وصولا إلى 150 جنيها وذلك بالنسبة لأسعار الجملة، اما بالنسبة للمستورد فيبدأ من 100 جنيها ثم يتدرج بحسب الحجم.