سكك حديد فرنسا ونقابات العاملين بها يهددون بـ "خميس مضطرب"

كتب أحمد علوى

أعلنت الهيئة العامة للسكك الحديد والنقابات الممثلة لعمال السكك الحديد الفرنسية، أن غدا الخميس سيكون يوما معقدا للغاية لمستخدمى القطارات، وذلك بسبب الإضرابات التى تدخل يومها الـ15 غدا، حيث إن القطارات فائقة السرعة "تى جى فى"، سيكون متاح منها قطاران من كل خمسة قطارات.

وعلى الصعيد الأوروبى أشارت النقابات الخاصة بالسكك الحديد والمشاركة فى الإضراب، يتحسن الوضع فى يوروستار، مع ثلاثة قطارات من أصل أربعة مؤمن عليهم، اما فى شركة تاليس فسيتم تشغيل قطار من كل ثلاثة إلى سويسرا، وواحد من كل اثنين إلى إيطاليا، واثنين من كل خمسة إلى ألمانيا وواحد من كل أربعة إلى إسبانيا.

وأشارت نقابات عمال السكك الحديد، أن قطار واحد من بين كل ستة قطار سوف يعمل نهارًا، ولن تعمل القطارات فى المساء.

وفى المتوسط ​​سيتم تشغيل أربعة قطارات من أصل عشرة، وثلاثة رحلات من كل عشرة، وأصبحت منطقة أوت دو فرانس هى الأكثر تضرراً من بسبب الحركة الاحتجاجية الاجتماعية، بينما تعانى مناطق بريتانى وأوفيرن رون ألب وبورجونى وفرانس كومتيه وباى دو لا لوار نصف حركة مرور.