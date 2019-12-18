زوج يطالب بإلزام زوجته بدفع بدل مهر 50 ألف جنيه: "بتضربنى باستمرار"

كتبت أسماء شلبي

أقر زوج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بتعرضه للتعنيف على يد زوجته، طوال 5 سنوات زواج، وصدور حكم فى جنحه أقامها ضدها، اتهمها فيه بالتعدى عليه ضربا، مما دفع زوجته للاستئناف، بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات.

وتابع الزوج، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة، فى الدعوى المقامة ضده لتطليقه، أن الشهود أكدوا إساءتها المتكررة له، والتسبب له بإصابات استلزمت خضوعه لعلاج دام أكثر من 21 يوما وعاهة قدرتها المحكمة بأنها جزئية.

وأكد، أن زوجته طالبت برد حقوقها كاملة من مهر ونفقة، مدعية سوء خلقه، وأنه وفقا تقارير الحكمين الصادر بشكل رسمي فى وقت لاحق، تبين أن الإساءة من جانب الزوجة، وأنه يستحق مبلغاً تعويضاً بقيمة 50 ألف قيمة المهر الذي دفعه لها، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وذلك عما أصابه من ضرر، إذا تمسكت الزوجة بالطلاق، بعدما رفضت مساعي الصلح.

وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة أغسطس الماضي.

وكانت الزوجة م.ج.ع، مهندسة، أقامت دعوى طلاق للضرر، وطالبت برد حقوقها من مهر ونفقة متعة وعدة، مدعية سوء خلق زوجها مما دفعها لهجرة وترك المنزل.