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روسيا تخصص 500 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس السورى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:39 م
روسيا تخصص 500 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس السورى ميناء طرطوس السورى - أرشيفية
(أ ش أ)

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خصصت روسيا 500 مليون دولار لاستثمارها فى تطوير ميناء "طرطوس" السورى على السواحل الشرقية للبحر المتوسط.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسى يورى بوريسوف، فى دمشق، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن يتم استثمار نصف مليار دولار على مدى أربع سنوات لتطوير ميناء "طرطوس" السورى، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم إعادة تأسيس وتعزيز الميناء القديم وبناء ميناء تجارى جديد.

وأضاف:" لقد وفر الميناء فرص عمل لـ 3700 شخص فى "طرطوس"، ويخطط الجانب الروسى لتحديث الميناء واستعادة نشاطه وتأسيس خط للسكة الحديد جديد عبر سوريا والعراق، لإنشاء ممر إلى البحر الأبيض المتوسط يربطه مع الخليج عن طريق العراق لزيادة طاقات الشحن والحركة التجارية فى الميناء السوري".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، قد وصل إلى سوريا فى زيارة تستغرق يومين، التقى خلالها بالرئيس السورى بشار الأسد وبحث معه موضوع ميناء "طرطوس" وتوريد المنتجات الزراعية، حيث أن موسكو ودمشق وقعتا فى عام 2017 اتفاقية حول نشر مركز لوجستيات للبحرية الروسية فى "طرطوس" لمدة 49 عاما.

 

 


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روسيا

ميناء طرطوس

البحر المتوسط

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ميناء طرطوس السورى

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