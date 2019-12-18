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رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:03 م
رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل رئيس مدينة الأقصر والشاب الذى قطف الزهرة
الأقصر – أحمد مرعى

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لاحظ أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، في إطار المتابعة المستمرة للحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري لمدينة الأقصر، فى ظل أعمال التطوير التى تشهدها خلال هذه الفترة، قيام أحد الشباب غير المسئول بقطف زهرة من الممشى الجديد بكورنيش النيل.

وعلى الفور قام رئيس مدينة الأقصر باستيقاف الشاب لمحاسبته على فعلته التى وصفها بالمسيئة، وقام بتغريمه ومجازاته على الفور، وتغريمه بمبلغ 200 جنيه لانتهاكه لحقوق الطبيعة، ويكون عبرة لغيره، وناشد رئيس المدينة كل الأهالى والمواطنين بمدينة الأقصر، الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر، لافتًا إلى تطبيق غرامات فورية على كل من تسول له نفسه فى تخريب الممتلكات العامة وخرق لقانون الحفاظ على الطبيعة.

وكان قد صرح أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بأنه تم البدء فى تطبيق غرامات فورية وعقوبات قد تؤدى إلى الحبس على كل من يقوم بإلقاء القمامة أو التشويه والتخريب بالأماكن العامة بمختلف أنحاء المدينة، وذلك لحماية أعمال التجميل والتطوير التى تتم حاليًا فى مختلف أنحاء المدينة لخدمة الموسم السياحى الشتوي.

رئيس مدينة الأقصر والشاب الذى قطف الزهرة
رئيس مدينة الأقصر والشاب الذى قطف الزهرة

 

وأضاف رئيس مدينة الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى كورنيش النيل تشمل قائمة العقوبات المقررة مايلي: (رسم على الحائط غرامة قدرها 200 جنيه - محاولة إتلاف للـشتلات أو أى من نباتات الزينة غرامة قدرها 500 جنيه - محاولة سرقة شتلات زرع غرامة قدرها 1000 جنيه - محاولة إتلاف أو تكسير الأخشاب الخاصة بالبرجولات أو المظلات أو استخدامها استخدام خاطئ غرامة قدرها 150 جنيها - إلقاء القمامة والمخلفات غرامة قدرها 200 جنيه - إلقاء قشور التسالى (لب وسودانى وغيرها) غرامة قدرها 100 جنيه- توقيع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه للدراجات البخارية التى تسير فوق الكورنيش بالمخالفة للقانون، وقد تصل لسحب الدراجة وحبس قائدها 15 يومًا)، موضحًا أن هذا للعلم للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق لمدينة الأقصر، أما فى قلب ميدان أبو الحجاج الأقصري فقد تقرر توقيع غرامة فورية تبلغ قيمتها 50 جنيها سيتم تحصيلها على الفور من المخالفين، وذلك لأن الساحة مجهزة بصناديق قمامة متعددة لمنع تراكم القمامة بداخلها).

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

تغريم شاب قطف وردة من كورنيش الاقصر

مجلس مدينة الاقصر

غرامات فورية لتشويه الكورنيش

اليوم السابع بلس

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