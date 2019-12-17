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رئيس مدينة الأقصر: أزمة عربات الحنطور والباعة الجائلين فى طريقها للحل بالترخيص

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:50 ص
رئيس مدينة الأقصر: أزمة عربات الحنطور والباعة الجائلين فى طريقها للحل بالترخيص عربات الحنطور بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم بدءاً من صباح اليوم الثلاثاء، العمل على ترخيص 340 عربة حنطور بالكامل، وتسليمهم زى خاص موحد وتركيب لوحات معدنية على كل عربة ومن يخالف ذلك سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الحفاظ على النظافة العامة، والتطوير للميادين والشوارع و الكتل السكنية ورفع جميع الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين، وردع كل من يحاول تشويه ذلك حرصا على نفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة وذلك بردع كافة المخالفين.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر – فى بيان صحفى – أنه تنفيذاً لتلك التوجيهات من المحافظ تقرر إتخاذ تلك الإجراءات فى أزمة عربات الحنطور، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن فى أن عدد الحناطير يفوق هذا الرقم بكثير ولكن الجميع يعملون جاهدين لحل تلك المشكلة فى القريب العاجل، مشيراً إلى أنه جارى التنسيق مع إدارة شرطة المرافق وننتظر تعاونها الفعلى لإنهاء مشكلة الباعة الجائلين بمنطقة أبو الجود ثم شارع المدينة المنورة، للقضاء على جميع الظواهر السلبية واستعادة المظهر الحضارى والبيئى اللائق للمناطق السالفة الذكر.

وأوضح العميد أيمن الشريف، أن مشكلة إنتشار الباعة الجائلين بشكل ملفت للنظر بمنطقة شارع المدينة جارى حلها تماماً، مؤكدا أنه سيتم القضاء نهائياً بإلغاء الباعة الجائلين من مدينة الأقصر كما وعد من قبل، وأنه لن نتوانى لحظة فى حل هذه المشكلة، حيث تعمل المدينة ليلاً ونهاراً على ذلك، مؤكداً أن الدليل على ذلك هو سوق شرق السكه وشارع الصنايع وجارى العمل فى أبو الجود، وذلك منذ سنوات مضت للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر.


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ترخيص عربات الحنطور بالاقصر

تجميل مدينة الاقصر

ازالة الباعة الجائلين من الاقصر

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