رئيس جامعة حلوان: منتدى الشباب تفاعل مع قضايا العصر ونقل جلساته لطلابنا

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، إن توجيه الدعوة له للمشاركة فى حضور فعاليات منتدى شباب العالم يمثل شرفا له، كون المنتدى يعتبر عرسا ينتظره العالم من عام لعام آخر.

وأضاف نجم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن منتدى شباب العالم فرصة عظيمة للقاء مع الشباب سواء من الجامعات أو خارج الجامعات، مؤكدا أن عناوين الجلسات المنظمة خلال فعاليات المنتدى تتفاعل مع العصر وعلى رأسها الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى بما يحقق فرصة الاستفادة من خلال التواصل مع الشباب والاستفادة من جلسات المنتدى .

وتابع رئيس جامعة حلوان، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على نقل ما تم خلال منتدى شباب العالم إلى طلاب الجامعة على مستوى الكليات المختلفة وذلك بهدف تعميق خبراتهم .



