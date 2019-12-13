صور.. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية للطلاب لمواجهة الضغوط النفسية

نظمت وحدة التوعية والإرشاد الوقائى بالتعاون مع قسم إدارة التمريض، و قسم التمريض النفسى والصحة العقلية دورة تدريبية لطلاب جامعة حلوان تحت عنوان "مواجهة الضغوط النفسية لطلاب الجامعة"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، إن الندوة تأتى انطلاقا من حرص جامعة حلوان على بناء شباب جامعى يستطيع الصمود فى مواجهة تحديات المستقبل ليصبح جيل يسهم فى تطوير المجتمع، وحاضر فيها الدكتورة وفاء عثمان رئيس قسم التمريض النفسى، والدكتورة لمياء كشك أستاذ مساعد بقسم إدارة التمريض، والدكتورة وفاء هلال المدرس بقسم إدارة التمريض بالكلية.

وأكدت الجامعة أن الدورة التدريبية تهدف إلى رفع مهارات التعامل مع الضغوط النفسية والاجتماعية وضغوط الدراسة التى يقابلها الطالب الجامعى، بحيث يكون الطالب قادر على معرفة معنى الضغوط النفسية، وتنوع مصادر وأسباب وآثار الضغوط النفسية و أنواع الضغوط الإيجابية والسلبية، والتعرف على أعراض الضغوط، وأساليب واستراتيجيات مواجهتها من خلال التدريب على حل المشكلات، وضبط النفس، والتدريب على الاسترخاء، القدرة على توزيع الأعباء والمهام، إلى جانب استخدام الأساليب السلوكية والمعرفية الفعالة للتقليل من الأعباء المسببة للضغوط.

وناقشت الدورة التدريبية تعريف الضغط النفسى وعدم التوازن نتيجة الاستجابة لظروف معينة، وكذلك معرفة علامات الضغط النفسى " فقدان حس الدعابة وعدم الاهتمام بأمور الحياة، الاكتئاب، الشعور بالوحدة والإهمال ونفاد الصبر، أو الاضطراب، وعدم القدرة على التفكير بطريقة منطقية، التفكير المبالغ فيه وقلة التركيز، وتغيير السلوك المعتاد"، وتم شرح لأسباب الضغط النفسى سواء الداخلى المتمثل فى القلق والتوتر أو الخارجى المتمثل فى الضغوط فى المواقف المهددة للحياة والضغط البيئى، والضغوط الناتجة عن الانهاك فى العمل.

وتناولت الدورة التدريبية أيضا الحديث عن مستوى تحمل الضغط النفسى حيث يتفاوت الأفراد فى قدراتهم على تحمل الضغط النفسى بسبب العديد من العوامل التى لها أثر فى مستوى تحمل الشخص للضغوط النفسية ومنها: "الدعم المعنوى، القدرة على التعامل مع العواطف، وموقف الشخص وتوقعاته، والمعرفة والتحضيرات".

وأشار المتحدثون بالندوة إلى عدة عوامل للتعامل وتقليل الضغط النفسى والحد منه وهى: ترتيب الالتزامات حسب الأولوية، تنظيم الوقت بطريقة أفضل ووضع أهداف واقعية لكل من المهام الكبيرة والصغيرة، والتواصل الجيد مع الآخرين، وممارسة إحدى الهوايات المحببة للشخص، إلى جانب الاسترخاء، والحصول على النوم بشكل كاف، بالإضافة إلى الحصول على المساعدة من المتخصصين، وتناول الغذاء الصحى.

وتضمنت الدورة التدريبية عمل مقياس للضغوط النفسية وتحديد مستواها لدى كل طالب من طلاب الجامعة، وتم عمل مجموعات عمل لرفع وعى طلاب الجامعة لكيفية مواجهة الضغوط النفسية وكيفية إدارة الوقت.