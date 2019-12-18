رئاسة البرلمان العراقى ترفع الجلسة لاختلال النصاب بعد انسحاب نواب الكتل الكردية

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن رئاسة البرلمان العراقى قررت رفع جلسة البرلمان بعد انعقادها بسبب اختلال النصاب بعد انسحاب نواب الكتل الكردية.

وكان البرلمان العراقى سينعقد للتصويت على قانون الانتخابات.