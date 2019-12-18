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دار الإفتاء توضح ما يفعله المسلم حال عدم قدرته على الوفاء بالنذر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:11 م
دار الإفتاء توضح ما يفعله المسلم حال عدم قدرته على الوفاء بالنذر دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال نصه:"امرأة نذرت أن تصوم لله يومي الإثنين والخميس طوال حياتها، لكن زوجها منعها لتعبها الشديد، فهل يجب عليها الوفاء بنذرها؟".

 

وقالت دار الإفتاء:"إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين، وما دام الزوج يرفض أن تصوم زوجته لتعبها الشديد، فعلى المرأة أن تطيع زوجها، فلا تصوم وعليها كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" "السنن الكبرى للبيهقى".


دار الافتاء

الافتاء

كفارة النذر

النذر

كفارة اليمين

حكم النذر

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