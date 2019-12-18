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هل يجوز التيمم للصلاة بدلا من المياه بسبب برودة الجو.. دار الإفتاء تجيب

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:48 م
هل يجوز التيمم للصلاة بدلا من المياه بسبب برودة الجو.. دار الإفتاء تجيب دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه:" هل يجوز التيمم فى هذا الجو البارد خاصة فى وقت صلاة الفجر؟".

وأجاب عن السؤل خلال البث المباشر، الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"أصل التيمم أنه برخصة عند فقد الماء وفقد الماء إما أن يكون حقيقيا أى أنه لا يوجد فعليًا مياه، أو فقد حكم أى أن توجد مياه ولكن لا يمكن استعمالها لمرض أو نحو ذلك".

وتابع وسام:"والأصل أننا نتوضأ بالمياه حتى ولو كان الماء باردًا طالما لا يضرك ولو كان يضرك بأمر الطبيب يكون فى هذه الحالة الاستعانة بوسائل أخرى مثل سخان مياه أو تسخين المياه باستخدام بوتاجاز، فمن الممكن تدفئة المياه".

واستطرد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"أما لو لم تتاح هذه الامكانيات وهناك ضرر حقيقى سيقع عليك من استعمال المياه ولكن هذا الضرر يحدد بعد استشارة الطبيب، إذن فمتاح لك التيمم طالما المرض باقيا والعذر باقى لكن لو أنك تيممت من باب أن الجو باردًا والاستسهال فهذا لا يجوز".


دار الافتاء

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التيمم

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احكام الوضوء

نواقض الوضوء

التيمم فى البرد

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