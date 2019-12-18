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دار الإفتاء تفتح باب الاشتراك فى دورة تأهيل المقبلين على الزواج بـ 80 جنيها للفرد

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:34 ص
دار الإفتاء تفتح باب الاشتراك فى دورة تأهيل المقبلين على الزواج بـ 80 جنيها للفرد دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت دار الإفتاء المصرية، فتح باب الاشتراك في البرنامج الحادي عشر لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج؛ الذي سيقام في المدة من 6-1-2020م إلى 12-2-2020م، لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن الهدف العام من البرنامج، هو تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.


وأشارت دار الإفتاء إلى أن هناك بعض الأهداف التفصيلية، وهى أن يكون  المتدرب في نهاية البرنامج قادراً على إدراك الحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين، وفهم طبيعة كل طرف من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية، و الإلمام بالمهارات والخبرات اللازمة للحياة الزوجية، والتعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج.

وأكدت دار الإفتاء أن البرنامج يستغرق ستة أسابيع، على مدار يومين في الأسبوع (الاثنين، والأربعاء)، لمدة ساعتين في اليوم، من الخامسة مساءً، بما يعادل (24) ساعة تدريبية،على  أن تكون قيمة الاشتراك: 80 جنيه مصري.

وحول طريقة الاشتراك بالبرنامج، أكدت الدار أنه يمكن زيارة دار الإفتاء المصرية لسداد الرسوم المقررة، وإحضار صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وصورة شخصية، وذلك من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء من الأحد إلى الخميس.

 



 


دار الافتاء

الإفتاء

المقبلين على الزواج

الزواج

العلاقات الزوجية

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