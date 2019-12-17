فيديو.. دار الإفتاء: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال أو صور

كتب على عبد الرحمن

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين التى ترد للصحفة، والتى جاء من بينها سؤال نصه: "هل الملائكة تنفر من المنزل غير المرتب؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الشيخ عبد الله عجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "الملائكة خلق من خلق الله يدخلون البيوت ولكنهم لا يدخلون فى أوقات محددة مثال إذا كان هناك كلب فى البيت أو صورة أو تمثال فى البيت أو الروائح الخبيثة، فالملائكة تنفر من هذا".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما ترتيب البيت فلا علاقة للملائكة بذلك".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.