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ختام البرنامج التدريبى المشترك بين كلية التمريض والمستشفيات بجامعة القناة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:21 م
ختام البرنامج التدريبى المشترك بين كلية التمريض والمستشفيات بجامعة القناة جانب من ختام الدورة
الإسماعيلية – جمال حراجى

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اختتم البرنامج التدريبى الموسع للتمريض والمقام بجامعة قناة السويس بالتعاون بين كلية التمريض ومستشفيات جامعة قناة السويس التعليمية.

وجاء البرنامج تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة، و إشراف الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب، والدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض، والدكتور عادل حسن مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور نادر النمر مدير المستشفى.

واستهدف التدريب تمريض الأقسام الداخلية بمستشفى جامعة قناة السويس، وتضمن محاضرات نظرية، وتدريب عملى فى موضوعات تمريضية متنوعة كما تم تقييم المتدربين فى نهاية البرنامج، وأشرف على تنفيذه الدكتورة أميرة محمد على منسق البرنامج التدريبى بكلية التمريض، والدكتور محمد عمرو الأستاذ المساعد بكلية الطب، ومدير الأقسام الداخلية بالمستشفيات الجامعية.

وفى ختام الدورة التدريبية تم تكريم أعضاء هيئة التدريس القائمين على التدريب خلال الدورة، وتمريض الأقسام الداخلية الذى اجتاز الدورة التدريبية.

 


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