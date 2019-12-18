حملة نظافة مكبرة بمدينة زفتى.. ورفع 2440 طن قمامة بالشرقية والمنوفية (صور)

المحافظات - محمد طارق - إيمان مهنى -محمود شاكر

ترأس المحاسب أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، حملة نظافة مكبرة صباح اليوم بجميع مداخل ومخارج المدينة، شارك فيها جميع العمال ومعدات النظافة بالمجلس .

وقامت الحملة برفع تلال القمامة وإزالة الأتربة من جانبي الطريق بمدخل المدينة ناحية " سكة طنطا وبركة السبع ومنطقة كوبري العشرة ، كما قامت إدارة الكهرباء بصيانة الأعمدة وتغيير اللمبات ، كما قامت سيارات شركة المياه برش الشوارع بعد الانتهاء من رفع الأتربة .

ومن جانبه صرح المحاسب أحمد النحال رئيس المدينة، أن أعمال الرصف سيتم الانتهاء منها في خلال أسبوعين، حيث يتم رصف عدد 9 شوارع رئيسية بالمدينة بتكلفة 14 مليون جنيه، موضحا أن أعمال الرصف تتم طبقا للمواصفات الفنية وبتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .

وفى الشرقية ، أكد اللواء سامي علام رئيس مدينة بلبيس، رفع 240 طن من القمامة من شوارع " أرض ابو لبن - محول الغاز بحي المتاجر - مسجد ابوعامر امام صيدليه شيرين - شارع أنس ابن مالك امام قهوه بقورة- امام مدرسه احمد عرابي " .

وأضاف في تصريح صحفى، أنه تم البدء في خطه توسيع طريق عبدالمنعم رياض للقضاء علي الاختناقات المرورية والتي تتفاقم أثناء خروج ورديات مصانع العاشر من رمضان ، كما شنت حملة مكبرة لقسمي الإشغالات الإدارة الهندسية، و تمت ازاله الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة .

وفى المنوفية، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بشن حملة مكبرة لرفع تجمعات و تراكمات القمامة من الشوارع والطرق الرئيسية بالقري التابعة للمركز حفاظاً علي المظهر الحضاري ، أسفرت الحملة عن رفع 1480 طن قمامة ونقلهم الي المدفن الصحي بمدينة السادات ، كما تم تسوية وتمهيد طريق بحر سيف من بداية مدخل قرية بخاتي .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية برفع كفاءة منظومة النظافة واستمرار تكثيف الحملات بالشوارع والميادين العامة ورفع تراكمات القمامة بنطاق المحافظة .

كما أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بأنه تم رفع 208طن قمامة من قري وحدة عرب الرمل وأشليم وشبراقبالة وباقي بؤر ومداخل قري المركز وذلك بمعدات الوحدة ولودر الحملة .

هذا وقد أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بإستمرار حملات النظافة ورفعها أول باول حيث تم رفع 364طن قمامة ومخلفات نواتج الهدم بقري زاوية الناعورة ودراجيل وكفر عشما وباقي أنحاء قري المركز ، وفي الباجور تم رفع 108 طن تراكمات قمامة من قري إسطنها وكفر الباجور وفيشا الصغري وتم تمهيد الطرق العامة بالقري باستخدام معدات الوحدة المحلية ، وفي سرس الليان تم رفع 40 طن قمامة من مناطق بؤر التجمع بشوارع المدينة ونقلها الي مقلب منوف العمومي .

من جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بإستمرار شن حملات النظافة وإزالة كافة الاشغالات بنطاق المراكز والمدن والقري للحفاظ علي المظهر الحضاري بالمحافظة .



جانب من الحملة بزفتى



جانب من الحملة بزفتى



حملة نظافة في زفتي



رفع 240 طن قمامة من شوارع بلبيس بالشرقية



رفع 240 طن قمامة من شوارع بلبيس بالشرقية



رفع 240 طن قمامة من شوارع بلبيس بالشرقية



رفع 240 طن قمامة من شوارع بلبيس بالشرقية