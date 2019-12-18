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حجز طعون المتهمين فى قضية "المغارة" بسوهاج لجلسة 18 مارس للحكم

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:55 م
حجز طعون المتهمين فى قضية "المغارة" بسوهاج لجلسة 18 مارس للحكم النقض- أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، جلسة الموضوع الخاصة بطعون 66 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" فى سوهاج، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن 3 سنوات للمؤبد، لـجلسة 18 مارس المقبل للحكم.
 
وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، لنظر الطعون الخاص بهم إلى أن حجزت المحكمة القضية، ومن المقرر إعادة المتهمين لمحبسهم من جديد.
 
وكانت محكمة النقض، قبلت فى 3 يوليو الماضى، طعون 66 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" فى سوهاج.
 
كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت غيابيًا وحضوريًا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريًا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هارب.
 
تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.
 

محكمة النقض

قضية المغارة بسوهاج

طعون المتهمين فى قضية المغارة

أحداث المغارة بسوهاج

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