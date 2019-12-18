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خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 66 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:00 ص
خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 66 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" المستشار معتز خفاجى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستمع

الدائرة 2 إرهاب

، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لمرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 66 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية".
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
 
 

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