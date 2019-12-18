حبس متهم بحيازة كيلو من مخدر البانجو بالسلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس متهم بحيازة كيلو من مخدر البانجو ، خلال قيادته سيارة مبلغ بسرقتها فى السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من إدارة مكافحة المخدرات بضبط "سامح. س"، 30 سنة، عاطل، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام مستقلا سيارة مبلغ بسرقتها منذ شهر، ماركة دايو لانوس أزرق، وبحوزته كيلو بانجو، 2800 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسيارة قام بسرقتها لمساعدته في تسهيل تحركاته، وتم تحرير المحضر اللازم رقم "4667" والعرض على النيابة العامة.