إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة اتجار وترويج مخدر البانجو فى الزيتون

وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، ألقوا القبض على المتهم أثناء ترويجه كمية كبيرة من المواد المخدرة، على عملائه بمنطقة الزيتون، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، يفيد بقيام " محمود.ش 37 سنة عاطل، بممارسة نشاط إجرامى، تخصص فى واتجار المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبطه متلبس.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة على أحد عملائه، حيث عثر بحوزته على " 400 جرام من مخدر البانجو، و200 جرام من مخدر الهيروين".