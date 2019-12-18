حبس عاطل بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى الشروق 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وحيازة 8775 دولار في الشروق، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام "ممدوح. ك"، 34 سنة، عاطل، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، ويتخذ من مدينة الشروق بمنطقة القاهرة الجديدة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 8775 دولارا أمريكيا، و31 ألف جنيه مصري، و2166 يورو، وبمواجهته اعترف بحيازته المبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.