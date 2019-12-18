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حبس شقيقين لتنقيهما عن الآثار بمنزلهما غرب الأقصر ولجنة فنية لفحص 39 قطعة آثرية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:51 م
حبس شقيقين لتنقيهما عن الآثار بمنزلهما غرب الأقصر ولجنة فنية لفحص 39 قطعة آثرية حبس - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أمرت نيابة القرنة غربى محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، بحبس شقيقين لتنقيبهما عن الآثار داخل منزلهما بمنطقة الطارف غرب المحافظة، وعثر بداخل المنزل على 39 قطعة يشتيه فى أثريتها، كما قررت انيابة تشكيل لجنة فنية من المتخصصين لفحص تلك القطع للتأكد من أثريتها من عدمه.

وكان قد سقط فى قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، شقيقان لقيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهما بمنطقة الطارف غربى المحافظة، وبداخل المنزل عثر رجال الشرطة على حفرة بعمق 3 متر وحوالى 39 قطعة آثرية وأوانى فخارية، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة القرنة يفيدى بورود معلومات أكدتها تحريات المباحث بقيام كل من "ش.ر" 33 سنة، و"ح.ر" 35 سنة، شقيقان مقيمان بغرب الأقصر، لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار فى منزلهما بمنطقة الطارف فى البر الغربى، وكلف بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمان متلبسان بجريمتهما فى قلب المنزل.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمعرفة اللواء حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية، ورجال مباحث مركز شرطة القرنة، وتم ضبط الشقيقين متلبسين بواقعة الحفر والتنقيب عن الآثار، وبتفتيش المنزل عثر بداخلها على حفرة عميقة بقطر متر ونصف وعمق 3 أمتار، كما تم العثور على 39 قطعة آثرية متنوع ما بين تماثيل صغيرة الحجم وأوانى فخارية متنوعة، فتم تحرير عنذ لك المحضر رقم 4918 إدارى مركز شرطة القرنة لسنة 2019، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق وأصدرت قرارتها السابقة.

 


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