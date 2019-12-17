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سقوط شقيقين لتنقيبهما عن الآثار بمنزلهما غرب الأقصر والعثور على 39 قطعة أثرية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:08 م
سقوط شقيقين لتنقيبهما عن الآثار بمنزلهما غرب الأقصر والعثور على 39 قطعة أثرية تنقيب عن الآثار - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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سقط فى قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، شقيقين لقيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهما بمنطقة الطارف غربى المحافظة، وبداخل المنزل عثر رجال الشرطة على حفرة بعمق 3 متر وحوالى 39 قطعة آثرية وأوانى فخارية، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة القرنة يفيدى بورود معلومات أكدتها تحريات المباحث بقيام كل من "ش.ر" 33 سنة، و"ح.ر" 35 سنة، شقيقان مقيمان بغرب الأقصر، لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار فى منزلهما بمنطقة الطارف فى البر الغربي، وكلف بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمان متلبسان بجريمتهما فى قلب المنزل.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمعرفة اللواء حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية، ورجال مباحث مركز شرطة القرنة، وتم ضبط الشقيقين متلبسين بواقعة الحفر والتنقيب عن الآثار، وبتفتيش المنزل عثر بداخلها على حفرة عميقة بقطر متر ونصف وعمق 3 أمتار، كما تم العثور على 39 قطعة آثرية متنوع ما بين تماثيل صغيرة الحجم وأوانى فخارية متنوعة، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 4918 إدارى مركز شرطة القرنة لسنة 2019، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق .

 


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شقيقان ينقبان عن الاثار بالاقصر

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تنقيب عن الاثار بالاقصر

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