حبس السائق المتسبب فى مصرع 12 شخصًا بحادث تصادم سيارة نقل بالمنوفية

المنوفية -محمد فتحى

قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس علاء .ع 27 عاما سائق والمتسبب فى وفاة 12 شخصا فى حادث اصطدام سيارة نقل مع سيارة نصف نقل بمحملة بعمالة يومية، أثناء سير السيارة النقل فى الطريق المخالف "عكسى"، على ذمة التحريات وإجراء تحليل مخدرات له.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن لقطاع السادات، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق السادات-الحزام الأخضر طريق تحت الإنشاء .

وتبين تصادم سيارة نقل مع سيارة نقل عمالة يومية ونتج عن الحادث وفاة 12 شخصا وإصابة حالة واحدة على الفور انتقلت 12 سيارة إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، وجار نقلهم إلى مستشفى السادات العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وعلى الفور تمكنت مباحث مركز السادات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط السائق وتم إيداعه بمركز شرطة السادات .