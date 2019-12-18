النيابة العامة تصرح بدفن 12 شخص لقوا مصرعهم بحادث اصطدام المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

صرحت منذ قليل النيابة العامة بمركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، بدفن 12 شخصا والمتوفين اليوم، فى حادث إصطدام سيارة نقل "تريلا" مع سيارة ربع نقل محملة بعمالة يومية، أثناء سير السيارة النقل فى الطريق المخالف "عكسى"، وينتظر الأهالى تشيع جثامين الجثث بمستشفى السادات المركزى ومستشفى حميات منوف.

وأكد أحد شهود عيان الواقعة، أنهم أثناء سيرهم فى طريق الحزام الأخضر بمدينة السادات فوجئو بسير سيارة نقل "تريلا" عكس الاتجاه، واصطدمت بسيارة ربع نقل المحملة بالعمالة اليومية، والتى أدت إلى مصرع 12 شخصا وإصابة شخص واحد.

وتلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن لقطاع السادات، يفيد من وقوع حادث تصادم على طريق السادات-الحزام الأخضر طريق تحت الإنشاء .

وتبين تصادم سيارة نقل "تريلا" مع سيارة ربع نقل، تنقل عمالة يومية، ونتج عن الحادث مصرع 12 شخصا، وإصابة حالة واحدة.

وقد تمكنت مباحث مركز السادات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط السائق وتم إيداعه بمركز شرطة السادات.

على الفور، انتقلت 12 سيارة إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الاسعاف بالمحافظة، وجارى نقلهم إلى مستشفى السادات العام ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.