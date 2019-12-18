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حالة الطقس اليوم الأربعاء 18/12/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 18/12/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء، ففى مصر  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

 وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً فى أغلب المناطق، ولطيفاً فى الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (2-5 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية.

ليلاً: يستمر الطقس بارداً بوجه عام فى أغلب المناطق، وشديد البرودة فى المرتفعات الجبلية العالية والسهول والبادية الشرقية حيث تقترب الحرارة من الصفر المئوى هناك، ويتوقع تشكل الصقيع بالأخص فى مناطق البادية والسهول الشرقية، وتكون الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويسود طقس صافٍ ومستقر تماماً فى كافة المناطق، وتكون الأجواء باردة نسبياً نهاراً فى الجبال ومعتدلة فى المناطق المنخفضة، وفى ساعات الليل يسود طقس بارد فى كافة المناطق خصوصاً فى المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

 


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