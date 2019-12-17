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الأرصاد: طقس الغد دافئ على كافة أنحاء البلاد.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:35 ص
الأرصاد: طقس الغد دافئ على كافة أنحاء البلاد.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة حالة الطقس - ارشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غداً الأربعاء، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ.

كما ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳة ﻓﻰ اﻟﺸﺒﻮرة المائية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠى اﻟﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2.متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.  


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