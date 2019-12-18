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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية بقيمة 500 ألف جنيه

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:19 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية بقيمة 500 ألف جنيه رجال الجمارك و المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

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تمكن رجال إلإدارة الثالثة بجمرك تفتيش الركاب مبنى 3 بمطار القاهرة برئاسة مصطفي السيد مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية. 
 
قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة مصر للطيران رقم 736 القادمة من إسطنبول اشتبه محمد يوسف رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من تركيا لملاحظته أنه لا يحمل اية حقائب وقصر مدة سفره .
 
وبالعرض على أحمد حمد علي مدير الجمرك بالنيابة قرر تكليف الأستاذ بلال حسن مأمور الجمرك تحت اشراف إبراهيم عامر مدير صالة الوصول بالتحقق من عدم وجود شنط معه، فتم سؤال الراكب عن حقائبه فأنكر وجود أية حقائب معه .
 
وتم الرجوع لشركة الطيران فأفادت بأن الراكب لدية حقيبتين سفر كبيرة، وأنه طلب تخزينهما لدى الشركة على أن يتم إستلامهما بمطار الغردقة، فتم تكليف  طارق فرج من قوة أمن الجمارك بسحب الحقائب من شركة مصر للطيران . 
 
وبفتح حقائب الراكب تبين وجود 26040 قرص دواء خاص بالمعدة و 10600 قرص بعلاج خاص بسرطان الدم والكبد باجمالى 36640 قرص بين طيات الملابس داخل حقائبه ،وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة بحوالى 500 ألف جنية .
 
وتم الضبط والجرد والتحريز بلجنة مكونة من  محمد قنديل ومصطفي بحر وسامح ابوزيد وهيثم أحمد وأحمد فتحي ونهى مصطفي ومحمد مصطفي ومحمد جمعة تحت إشراف عمرو عبد المنعم وإبراهيم حسن مديرى الحركة .
 
قرر جمال عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 152 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .
 
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جمارك مطار القاهرة

تهريب

أدوية بشرية

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