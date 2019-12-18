توقيع اتفاقية ترتيبات بين وزارة الحج والعمرة ووفد شئون حج كوت ديفوار

كتب خالد إبراهيم

أعلنت وزارة الحج والعمرة، بدء أول اجتماعات اليوم بين الوزارة ووفود شئون الحج فيما يخص ترتيبات واستعدادات موسم حج 1441 هجربا.

واستقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط المدير العام للشعائر الدينية بجمهورية كوت ديفوار بامبا ماسمبا.



الاجتماعات

وانعقد صباح اليوم اجتماع وزارة الحج والعمرة مع وفد شؤون حج جمهورية كوت ديفوار لمناقشة الترتيبات والخدمات المقدمة فى موسم حج 1441 لحجاج جمهورية كوت ديفوار، وكذلك تم توقيع اتفاقية ترتيبات شئون الحج لموسم حج 1441 بين وزارة الحج والعمرة ووفد شئون حج كوت ديفوار.



ممثلى كوت ديفوار

وكانت احصائيات وزارة الحج والعمرة السعودية قد كشفت أن مصر احتلت المرتبة السادسة ضمن اكثر الدول خروجا للمعتمرين بـ 53 ألفا و962 معتمرا وهو مطابق للأرقام والاحصائيات التى أعلنتها غرفة السياحة وبوابة العمرة المصرية، مما يؤكد نجاح المنظومة الإلكترونية الجديدة للعمرة.