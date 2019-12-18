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تناول المشروبات الكحولية يضر بأنسجة القلب.. دراسة توضح

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:00 م
تناول المشروبات الكحولية يضر بأنسجة القلب.. دراسة توضح الكحول-صورة ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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أفادت دراسة جديدة نُشرت اليوم في مجلة رابطة القلب الأمريكية، أن استهلاك الكحول أو الإفراط في شرب الخمر ، يزيد من مستوى المؤشرات الحيوية للدم مما يشير إلى تلف في أنسجة القلب.

وفي حين أظهرت الدراسات السابقة أن تناول الكحول بكثرة يمكن أن يزيد من مخاطر اعتلال عضلة القلب، وارتفاع ضغط الدم، والنوبات القلبية، وعدم انتظام ضربات القلب، والسكتة الدماغية، والموت، إلا أن الأبحاث محدودة حول كيفية تأثير الكحول على أنسجة القلب.

وأشار الباحثون إلى أن الشخص يمكن أن يصاب بأضرار في القلب قبل ظهور الأعراض، والتي نسميها مرض القلب تحت الإكلينيكي، ومن خلال قياس مستوى بعض الجزيئات في الدم، تمكنا من العثور على أن الأشخاص الذين يشربون الخمر بكثرة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب تحت الإكلينيكية.

وقالت الدكتورة "أولينا إياونتشيكوفا"، من طب المجتمع في جامعة ترومسو في النرويج، إن تمدد جدار القلب كان أعلى بنسبة 31.5 ٪ بين الذين يشربون الخمور بكثرة.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون الخمر بشكل كبير يخلقون مستويات أعلى من المعتاد من الالتهابات في أجسامهم والتي تم ربطها بمجموعة واسعة من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية."

 

 


الكحول

اضرار الخمور

القلب

عضلة القلب

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