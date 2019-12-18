تقرير فرنسى يرصد 122 حالة قتل جديدة فى 2019 نتيجة العنف الأسرى بفرنسا

كتب أحمد علوى

كشفت تقارير فرنسية جديدة عن حصيلة ضحايا العنف الأسرى فى فرنسا مشيرة إلى أنه منذ مطلع العام الجارى تجاوز عدد النساء الضحايا المسجلين فى عام 2018، بعدما تم رصد 122 حالة قتل جديدة.

ووفقاً للتقرير، تقتل امرأة كل ثلاثة أيام بمعدل وسطى فى فرنسا على يد زوجها أو شريكها السابق على الرغم من اعتماد إجراءات لخفض العنف الأسري.

و آخر عملية قتل مسجلة كانت فى سان-لوران-دو-مارونى، الواقعة بجويانا الفرنسية، حيث عثر على امرأة مقتولة قرب منزلها بعدما تلقت طعنات عديدة، وفقاً للمدعى العام الفرنسى فى منطقة كايين سامويل فينييلز، الذى اوضح أن عناصر التحقيق الأولى تشير إلى أن شريكها قتلها إثر شجار، كما أصيب الرجل بجروح بعدما حاول الانتحار وتم نقله إلى المستشفى.

ويشكل قتل نساء من قبل شركائهن الحاليين أو السابقين ذروة العنف الأسرى الذى تتعرض له سنويا أكثر من 210 آلاف امرأة بالغة فى فرنسا وقد قتلت 121 امرأة عام 2018 جراء العنف الأسري.

ويبقى الانفصال الدافع الرئيسى لتبرير القتل (22,5 % من الحالات على الأقل) تليه الشجارات (17 %) والغيرة (14 %).