سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تقرير فرنسى يرصد 122 حالة قتل جديدة فى 2019 نتيجة العنف الأسرى بفرنسا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:14 م
تقرير فرنسى يرصد 122 حالة قتل جديدة فى 2019 نتيجة العنف الأسرى بفرنسا العنف ضد المرأة
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تقارير فرنسية جديدة عن حصيلة ضحايا العنف الأسرى فى فرنسا مشيرة إلى أنه منذ مطلع العام الجارى تجاوز عدد النساء الضحايا المسجلين فى عام 2018، بعدما تم رصد 122 حالة قتل جديدة.

ووفقاً للتقرير، تقتل امرأة كل ثلاثة أيام بمعدل وسطى فى فرنسا على يد زوجها أو شريكها السابق على الرغم من اعتماد إجراءات لخفض العنف الأسري.

و آخر عملية قتل مسجلة كانت فى سان-لوران-دو-مارونى، الواقعة بجويانا الفرنسية، حيث عثر على امرأة مقتولة قرب منزلها بعدما تلقت طعنات عديدة، وفقاً للمدعى العام الفرنسى فى منطقة كايين سامويل فينييلز، الذى اوضح أن عناصر التحقيق الأولى تشير إلى أن شريكها قتلها إثر شجار، كما أصيب الرجل بجروح بعدما حاول الانتحار وتم نقله إلى المستشفى.

ويشكل قتل نساء من قبل شركائهن الحاليين أو السابقين ذروة العنف الأسرى الذى تتعرض له سنويا أكثر من 210 آلاف امرأة بالغة فى فرنسا وقد قتلت 121 امرأة عام 2018 جراء العنف الأسري.

ويبقى الانفصال الدافع الرئيسى لتبرير القتل (22,5 % من الحالات على الأقل) تليه الشجارات (17 %) والغيرة (14 %).

 


العنف الاسرى فى فرنسا

فرنسا

العنف ضد المراة فى فرنسا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح أفضل لاعب فى مواجهة مونتيرى ضد ليفربول بمونديال الأندية

محمد صلاح أفضل لاعب فى مواجهة مونتيرى ضد ليفربول بمونديال الأندية

صلاح يُهدى فتاة قميصه بين شوطى مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي..صور

صلاح يُهدى فتاة قميصه بين شوطى مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي..صور

مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة