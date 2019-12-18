سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الغربية يجتمع بمديري المديرية لمناقشة الاستعدادات للامتحانات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:33 م
تعليم الغربية يجتمع بمديري المديرية لمناقشة الاستعدادات للامتحانات محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد المهندس  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا موسعا بحضور وكيل المديرية ومديري عموم المديرية والادارات التعليمية ووكلاء الإدارات، لمناقشة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2019/2020.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من شرح المناهج وفق توزيع المنهج الوارد من الوزارة وعمل المراجعات النهائية وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات، والتأكيد على واضعي الأسئلة لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية ( عام وفنى ) الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والابتعاد تماما عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية وتنفيذ كل ما ورد بالكتاب الدوري رقم (14) بتاريخ 9/4/2016 ومراعاة الامتحان ؛ والامتحان الاحتياطي، وضرورة الالتزام بالقرار الوزارى (311) بتاريخ 28/11/2019 والخاص بمادة التربية الرياضية.

وأكد أيضا على الالتزام بنشرة الموانع رقم ( 1) بتاريخ 10/12/2019 وتشكيل غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات على ان يتضمن التشكيل الموجه والموجه الأول واضع الامتحان ؛ وتقسيم المدارس إلى قطاعات وعدم توحيد الامتحان على مستوى الإدارة واتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب الذى يضمن أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء ؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص .

وأكد "حسن" على التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمبان التعليمية و الكنترولات لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات حتى إعلان النتيجة وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع ، مشيرا إلى الانتهاء من وضع خطة متابعة المدارس خلال فترة امتحانات بحيث تغطى أجهزة المتابعة والتوجيهات جميع المدارس .

وأكد على التنفيذ الدقيق لأحكام القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، كما شدد على الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات ؛ ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي ؛ وعمل نسخة احتياطية للنتيجة تحفظ في مكان أمن .

وعن امتحانات المرحلة الثانوية، تمت مناقشة كتاب الإدارة المركزية للتعليم الثانوى رقم(4580) بتاريخ 16/12/2019 بشأن تنظيم أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام للعام الدراسى 2019/ 2020 ، وتم التنبيه بضرورة التأكيد على المدارس الخاصة بمراعاة تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بالنظام التعليمي الجديد وما تم تكليفهم به فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية.

 


محافظه الغربيه

وكيل تعليم الغربيه

امتحانات الفصل الدراسى الاول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صلاح يُهدى فتاة قميصه بين شوطى مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي..صور

صلاح يُهدى فتاة قميصه بين شوطى مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي..صور

مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة