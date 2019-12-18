تعليم الغربية يجتمع بمديري المديرية لمناقشة الاستعدادات للامتحانات

الغربية – مصطفى عادل

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا موسعا بحضور وكيل المديرية ومديري عموم المديرية والادارات التعليمية ووكلاء الإدارات، لمناقشة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2019/2020.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من شرح المناهج وفق توزيع المنهج الوارد من الوزارة وعمل المراجعات النهائية وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات، والتأكيد على واضعي الأسئلة لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية ( عام وفنى ) الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والابتعاد تماما عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية وتنفيذ كل ما ورد بالكتاب الدوري رقم (14) بتاريخ 9/4/2016 ومراعاة الامتحان ؛ والامتحان الاحتياطي، وضرورة الالتزام بالقرار الوزارى (311) بتاريخ 28/11/2019 والخاص بمادة التربية الرياضية.

وأكد أيضا على الالتزام بنشرة الموانع رقم ( 1) بتاريخ 10/12/2019 وتشكيل غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات على ان يتضمن التشكيل الموجه والموجه الأول واضع الامتحان ؛ وتقسيم المدارس إلى قطاعات وعدم توحيد الامتحان على مستوى الإدارة واتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب الذى يضمن أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء ؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص .

وأكد "حسن" على التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمبان التعليمية و الكنترولات لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات حتى إعلان النتيجة وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع ، مشيرا إلى الانتهاء من وضع خطة متابعة المدارس خلال فترة امتحانات بحيث تغطى أجهزة المتابعة والتوجيهات جميع المدارس .

وأكد على التنفيذ الدقيق لأحكام القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، كما شدد على الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات ؛ ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي ؛ وعمل نسخة احتياطية للنتيجة تحفظ في مكان أمن .

وعن امتحانات المرحلة الثانوية، تمت مناقشة كتاب الإدارة المركزية للتعليم الثانوى رقم(4580) بتاريخ 16/12/2019 بشأن تنظيم أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام للعام الدراسى 2019/ 2020 ، وتم التنبيه بضرورة التأكيد على المدارس الخاصة بمراعاة تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بالنظام التعليمي الجديد وما تم تكليفهم به فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية.