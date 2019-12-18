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تعرف على توصيات الحوار المجتمعى لمحافظ أسوان حول مشروع النظافة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:56 م
تعرف على توصيات الحوار المجتمعى لمحافظ أسوان حول مشروع النظافة جانب من المؤتمر
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة أن تكون مواجهة مشكلة القمامة شاملة وفاعلة لإظهار الوجه الحضارى لمدينة أسوان كمرحلة أولى حتى يتم تنفيذ التوصيات فى نهاية المؤتمر ودخولها على الفور إلى حيز التنفيذ ونصل إلى النجاح المأمول الذى لن يأتى إلى بالعمل الجماعى وليس الفردى.

جاء ذلك خلال الحوار المجتمعى المفتوح لمحافظ أسوان للتواصل مع أفكار ومقترحات ورؤى ممثلى كافة فئات المجتمع الأسوانى وطوائفه من أجل إيجاد حلول سريعة وغير نمطية لمواجهة مشكلة القمامة، بحضور الدكتورة غاده يحيى والدكتور أحمد شعبان نائبى المحافظ ، واللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان و ممثلين عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة  وشباب الأحزاب  السياسية والنقابات العمالية والجامعة ووسائل الإعلام ، بجانب القيادات التنفيذية والأمنية.

وأعلن اللواء أشرف عطية عن إطلاق مبادرة " نظف بلدك " كبداية لتطبيق هذه المنظومة والتى ستعتمد على تكثيف العمل لرفع كافة كميات القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والداخلية خلال الأيام القادمة على أن يتم التنفيذ بمختلف الأحياء والمناطق السكنية داخل مدينة أسوان بالكامل كمرحلة أولى وفى توقيت واحد ليعقب ذلك تطبيقها مرحلياً على باقى مدن ومراكز المحافظة ، وسوف يتم إجراء التقييم لمكافأة الجادين ومحاسبة المقصرين وذلك تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب.

وأشار إلى أن الإهتمام بالصحة العامة والإصحاح البيئى يمثل مسئولية مشتركة تنفيذية وشعبية ومجتمعية للوصول إلى تحقيق هدفنا المرجو وهو الذى يحتاج لتكثيف التوعية بكافة دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس بأهمية تحقيق النظافة العامة وتفعيل آلية تجميع القمامة من المنازل من خلال العاملين بشركة النظافة فى وقت معين سيتم تحديده ، وبالتوازى مع ذلك التوعية بالجمعيات الأهلية والمجلس القومى للمرأة والإعلام ومراكز الشباب والنوادى الثقافية والمدارس وكليات الجامعة والقطاع الخاص ، ومرحلياً سيتم رفع الصناديق والحاويات من الشوارع عدا الأماكن التى بها أنشطة تجارية وصناعية لإضفاء الشكل الجمالى المطلوب.

وشدد أشرف عطية على أنه مع تطبيق منظومة النظافة الجديدة سيتم إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حيث  سيتم عقد مؤتمر شهرى لمتابعة ما تم من أعمال فى منظومة النظافة الجديدة لتحقيق الرقابة الكاملة على أسلوب العمل من أجل تلافى أى خلل أو سلبيات أو قصور والإستمرار فى إنجاحها ، مشيراً إلى أن مسئولى الوحدات المحلية سيقومون بعرض خطة النظافة التى سيقومون بتنفيذها على أرض الواقع وتوضيح ما لديهم من إمكانيات أو أعطال فى المعدات تحتاج إلى إجراء الصيانة السريعة لها لتكون مكونات العمل كاملة وجاهزة لتطبيق المنظومة الجديدة للنظافة على أكمل وجه ، موضحاً بأنه سيتم تشكيل لجنة يدرج فيها كل من له أفكار إيجابية وبناءة ، كما سيتم تكثيف وتزويد كاميرات المراقبة بالشوارع لتحقيق السيطرة المطلوبة ، وتوفير الخط الساخن لتلقى أى بلاغات أو شكاوى لسرعة التعامل معها.

وعقب إستماع المحافظ لكافة الأراء والمقترحات قدم شكره لجميع الحاضرين لحرصهم على المشاركة فى المؤتمر من أجل التكاتف لتعود أسوان لسابق عهدها فى أبهى صورها.

وفى نهاية المؤتمر تم عرض العديد من التوصيات من أبرزها تطبيق منظومة الجمع المنزلى ثم نقل القمامة والمخلفات مباشرة إلى المدافن الصحية خارج المدن مع التركيز على منطقة أو ميدان أو شوارع محددة تخدم أكبر شريحة من المواطنين بتكثيف النظافة العامة فيها ، بجانب زيادة الوعى العام بالأبعاد المختلفة للتعامل مع المخلفات الصلبة من خلال التعليم والتدريب والإعلام لتوضيح العديد من الرسائل ومنها المساهمة الإيجابية للمواطنين فى هذا الإتجاه .

من ناحية أخرى رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، نحو 4 طن قمامة ومخلفات بالطريق الدائرى والذى يربط بين قريتى الرمادى والحاجر ويصل طوله إلى 4,5 كم وعرضه 8 أمتار.

قال العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو، إن هذا الطريق سيساهم فى القضاء على الإختناق المرورى وتخفيف تكدس جرارات نقل محصول القصب على طريق أسوان / القاهرة الزراعى وبالتالى الحد من الحوادث المرورية المتكررة أثناء فترة العصير والتى تمتد على مدار 5 شهور من ديسمبر وحتى مايو من كل عام.

وأشار رئيس المدينة، خلال بيان صحفى، إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم رصف هذا الطريق وإنارته ليكون جاهزاً بشكل كامل للتشغيل حيث أن ما تم من أعمال لتنفيذ هذه المبادرة لرفع كميات القمامة الكبيرة من الطريق الدائرى جاء نتيجة جهود ذاتية و مشاركة مجتمعية جادة من الأهالى لإعلاء المصلحة العامة التى تعود بالنفع والخير على جميع مواطنى إدفو.

 


حوار مجتمعى

محافظ اسوان

مشروع النظافة

القمامة

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