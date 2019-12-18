صور.. محافظ أسوان فى مؤتمر جماهيرى: "مشروع النظافة" على رأس أولوياتى

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن ملف "مشروع النظافة" على رأس أولوياته منذ توليه المنصب مؤخراً، خاصة أن أسوان تعد عاصمة الشباب الأفريقى كما أعلنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وتعد من أهم المقاصد السياحية فى العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر تطوير مشروع النظافة العامة، الذى عُقد اليوم الأربعاء، بديوان عام محافظة أسوان، وحضره لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وأضاف محافظ أسوان، فى كلمته أن النظافة فى أسوان يجب أن تكون على المستوى العام داخل المدن والقرى أيضاً، مشيداً بمركز نصر النوبة واهتمام الأهالى برفع القمامة ومستوى النظافة بشكل عام.



القيادات الأمنية والتنفيذية



جانب من الحضور



محافظ أسوان ونائبيه