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صور.. محافظ أسوان فى مؤتمر جماهيرى: "مشروع النظافة" على رأس أولوياتى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:08 م
صور.. محافظ أسوان فى مؤتمر جماهيرى: "مشروع النظافة" على رأس أولوياتى محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن ملف "مشروع النظافة" على رأس أولوياته منذ توليه المنصب مؤخراً، خاصة أن أسوان تعد عاصمة الشباب الأفريقى كما أعلنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وتعد من أهم المقاصد السياحية فى العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر تطوير مشروع النظافة العامة، الذى عُقد اليوم الأربعاء، بديوان عام محافظة أسوان، وحضره لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وأضاف محافظ أسوان، فى كلمته أن النظافة فى أسوان يجب أن تكون على المستوى العام داخل المدن والقرى أيضاً، مشيداً بمركز نصر النوبة واهتمام الأهالى برفع القمامة ومستوى النظافة بشكل عام.

 

القيادات الأمنية والتنفيذية
القيادات الأمنية والتنفيذية

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

محافظ أسوان ونائبيه
محافظ أسوان ونائبيه

 

مؤتمر جماهيرى
مؤتمر جماهيرى

 


محافظ اسوان

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القمامة

اسوان

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