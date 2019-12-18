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ترامب: إجراءات عزل الرئيس فى مجلس النواب اعتداء على الولايات المتحدة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:00 م
ترامب: إجراءات عزل الرئيس فى مجلس النواب اعتداء على الولايات المتحدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إجراءات عزل الرئيس الأمريكي التي يجريها الديمقراطيون في مجلس النواب بأنها تمثل "أكاذيب شنيعة واعتداء على الولايات المتحدة".

 

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "أكاذيب شنيعة من قبل الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا، ما يقومون به يمثل اعتداء على الحزب الجمهورى والولايات المتحدة بأسرها".


ورغم إعلان ترامب، أمس الثلاثاء، أنه لن يتابع جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، للتصويت على بنود المساءلة التي قد تؤدي إلى عزله قبل رفعها إلى مجلس الشيوخ الذي من شأنه أن يجري محاكمة للرئيس الأمريكي، إلا أن المتحدثة الصحفية باسم البيت الابيض أكدت أن ترامب استغل بعض أوقات الفراغ التي تخللت يومه لمتابعة بعض الكلمات التى ألقيت خلال الجلسة.


الولايات المتحدة

ترامب

أمريكا

عزل ترامب

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