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تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ببنى سويف

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:37 م
تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ببنى سويف تحصين الماشية - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، عن انتظام سير العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى إنطلقت فى الـ 23 نوفمبر الشهرالماضي، وتستمر على مدار شهر كامل بجميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية. 

كشف التقرير اليومي، الذى يعده الدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري، أن العدد الإجمالى للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 90 ألف و143 رأس، بواقع 76 ألف و776 من الأبقار، و12 ألف و464 من الجاموس، و778من الأغنام، و125من الماعز، وذلك (منذ بداية الحملة وحتى أمس الثلاثاء )،فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة على مدار شهر كامل.

وأكد المحافظ فى بيان له اليوم الأربعاء، على أهمية استجابة المواطنين للفرق البيطرية المنفذة للحملة،والإقبال على تحصين الماشية ،والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية،من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية،والحفاظ على الثروة الحيوانية، مشدداً على ضروررة استمرار الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين حتى يتم تغطية جميع المناطق المستهدفة بالمحافظة. 

 


بنى سويف

بيطرى بنى سويف

تحصين الماشيه

الحمى القلاعية

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