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تحصين 31 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى تلا بالمنوفية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:11 م
تحصين 31 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى تلا بالمنوفية تحصين ماشية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار أعمال الحملة القومية الثالثة لهذا العام للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع علي مستوي مراكز ومدن وقري المحافظة والتى انطلقت السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 .

وتم تحصين 31 ألف و511 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس حتى اليوم بنسبة  وصلت إلى 78.8 % من الأعداد المستهدفة بالحملة، وبلغت الأعـداد المحصنة من الأبقـار 413 ومن الجاموس 488  ومن الأغنـام 158 بجملة 1019 والتراكمى 31511 رأس .

ومن جانبه كلف رئيس مركز ومدينـة تلا خالد حامد العرفى إدارة الإعـلام بعمل التوعية المستمرة والإعـلان بصفة مستمرة عن أماكن تواجد الحملـة وتواجد جميع رؤسـاء الوحدات المحلية  بمتابعة العمل وتذليل كافة العقبـات وتواجد أيضـا مدير الطب البيطرى دكتور مهدى النحلـة بأماكن الحمـلة .

وأشار الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمي القلاعية ، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدي خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين ، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.

وطالب محافظ المنوفية المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمي القلاعية والحفاظ علي الثروة الحيوانية.


تحصين ماشية

الحملة القومية لتحصين المواشى

تلا

محافظ المنوفية

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