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تحصين 185 ألف و 824 رأس ماشية بالشرقية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:58 م
تحصين 185 ألف و 824 رأس ماشية بالشرقية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع جانب من حملة التحصين
الشرقية - إيمان مهنى

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تواصل الحملة القومية الثالثة لهذا العام بمحافظة الشرقية،لتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع، والتى إنطلقت السبت الموافق 23 نوفمبر 2019، حيث تم تحصين 185 ألف و 824 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية،وتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، وشهدت الحملة إقبال كبير من المواطنين واستجابتهم للحملة، وخلال أسبوعين من بدء الحملة تم تحصين 185 ألف و 824 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى ، أنه يتم الفحص الظاهرى للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية فى الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

تحصصين الحمى القلاعية
تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

 

تحصصين الحمى القلاعية2
جانب من الحملة أثناء التحصين

 

تحصصين الحمى القلاعية3
تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية

 


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تحصين الحمى القلاعية

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